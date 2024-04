Scatta un altro aumento per le sigarette : è il terzo dell'anno in corso, dopo quelli del 20 marzo e del 2 febbraio. A partire da oggi , venerdì 5 aprile 2024, alcuni marchi subiranno infatti dei ... (today)

Il 2024 continua a portare con sé altre sorprese per i fumatori italiani, con l’annuncio di un terzo aumento dei prezzi delle sigarette quest’anno. Dopo le impennate del 20 marzo e del 2 febbraio, a ... (quifinanza)

nuovi rincari per i prezzi delle Sigarette a partire da oggi , 5 aprile 2024. Si tratta del terzo rincaro dell’anno, annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Rincari per i prezzi delle ... (ilcorrieredellacitta)

Sigarette, nuovi aumenti da oggi 5 aprile: i prezzi aggiornati pacchetto per pacchetto. La lista completa - Aumenti del prezzo delle Sigarette a partire da venerdì 5 aprile. La conferma arriva dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con una nota ha comunicato il nuovo costo di ...ilmessaggero

Sigarette, nuovi aumenti da oggi 5 aprile (ma non riguardano tutte le marche): i prezzi aggiornati - Prezzi delle Sigarette in aumento da oggi, 5 aprile 2024. Si tratta del terzo rincaro dall'inizio dell'anno, preannunciato dalla Legge di Bilancio, ma non riguarda tutti i marchi. La tabella con i ...ilmattino

Sigarette, prezzi in crescita: ecco gli aumenti - Aumentano i prezzi delle Sigarette, proprio a partire da oggi, venerdì 5 aprile 2024. Questa è la terza volta dall’inizio dell’anno in corso ma non sono coinvolti tutti i marchi, solo alcuni.notizie