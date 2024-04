Sicurezza stradale | polizia e Autostrade in aula a Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Firenze), 5 aprile 2024 – Ha fatto tappa al liceo artistico dila campagna delladi Stato eper l’Italia per la. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legate ai comportamenti scorretti alla guida. Gli studenti sono stati coinvolti in un vero e proprio percorso interattivo con workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti. “Sulla strada e nelle scuole – sottolinea la– puntiamo a raggiungere il cuore delle future generazioni di autisti e condividere con loro, in un confronto sempre franco, gli argomenti legati allasu strada. Oltre ...