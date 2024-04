Sicilia chiede stato d’emergenza nazionale per siccità | un allarme per 170 milioni di persone nel mondo

La regione Sicilia chiede lo stato di emergenza nazionale per la Crisi idrica . Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha preso questa decisione nel corso dell’ultima giunta in conseguenza al ... (tg24.sky)

Concorsi D.D. n. 2575 del 06.12.2023, per la scuola superiore di I e II grado e D.D. n. 2576 del 06.12.2023, per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria: in attesa del calendario nazionale ... (orizzontescuola)