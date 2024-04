Siccità | in crisi la Sicilia

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'acqua potabile è stata razionata per circa 1 milione di persone. I bacini per irrigare sono al 30% della capacità. Si temono la morìa del bestiame e conseguenze sanitarie

AGI - Occorre fare in fretta e con interventi immediati per fare fronte alla Siccità in Sicilia . Il costo delle azioni a breve termine ritenute necessarie dal governo regionale è di 130 milioni di ... (agi)

La siccità sta mandando in crisi la Sicilia: La crisi climatica e idrica in Sicilia e nelle altre regioni del Sud Italia è così grave che Anbi ... "Siamo in emergenza siccità e usiamo una fontana come intrattenimento dei turisti", hanno denunciato ...

Emergenza idrica in Sicilia, l'appello dell'Anci ai governanti: ... mentre la Regione ha richiesto lo stato di emergenza per affrontare la crisi. I sindaci siciliani ...affinché si adottino provvedimenti immediati per mitigare gli effetti devastanti della siccità. L'...