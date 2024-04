Si ribaltano con il kayak nel Ticino | paura per due giovani escursionisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Castelnovate (Varese), 5 aprile 2024 – Disavventura per duea Vizzola, nel Varesotto. Per cause da accertare la coppia, una donna di 32 anni e un uomo di 37, ha perso il controllo dele si è ribaltata mentre stava navigando il fiume. L’incidente si è verificato intorno alle 13 e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Soreu (le Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza sanitaria) ambulanza e automedica. I due sarebbero riusciti ad aggrapparsi ad alcune piante per evitare di essere trascinati dalla corrente. Portati in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero, i duese la sono cavata con uno stato di choc per la grande. Entrambi sono stati valutati sul posto da personale sanitario e non si è reso ...