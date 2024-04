(Di venerdì 5 aprile 2024) Nell’ambito delle iniziative del progetto Proximity Care, promosso da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Fondazione Crl, martedì 9 alle ore 15 al Teatro Alfieri di Castelnuovo si terrà lazione del", a cura del Forum Disuguaglianze e Diversità, che svolge la propria missione sulle manifestazioni delle disuguaglianze economiche, sociali e di riconoscimento. Saranno presenti il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini, l’economista Fabrizio Barca, già ministro per il Sud e la coesione territoriale, Fulvio Esposito e Sabina De Luca, esponenti del Forum. Le conclusioni saranno tenute dalla rettrice della Scuola Sant’Anna Sabina Nuti. Dino Magistrelli

Si terrà sabato 2 marzo a Casoria la presentazione dell’ultimo volume di Lello Marangio “Per favore non toccatemi i disabili” , un libro manifesto perfettamente sospeso tra ironia e amare riflessioni ... (ildenaro)

Bergamo. Giovedì 11 aprile alle 18, in Accademia Carrara , Corrado Benigni presenterà il volume “Viaggiatori ai margini del Paesaggio” , edito da La nave di Teseo, in dialogo con Arturo Carlo ... (bergamonews)

Si presenta il volume: "Quale Europa" - Il progetto Proximity Care presenta il volume "Quale Europa" al Teatro Alfieri di Castelnuovo, con la partecipazione di autorità e esperti del settore.lanazione

Full hybrid 2024, dati e prezzo della Renault Captur - Proprio questo mese scende in campo la nuova serie del popolare Suv francese Renault Captur, che adotta il recente linguaggio stilistico, firmato da Gilles Vidal, direttore del design. Nell'insieme è ...gazzetta

Campagna agrumicola 2024: atteso incremento dei volumi di esportazione dal Sudafrica - La stagione di esportazione 2024 degli agrumi del Sudafrica prenderà definitivamente il via in questo mese. I gruppi di studio sulle varietà della Citrus Growers' Association of ...freshplaza