Si allontana da casa in auto e scompare | uomo trovato morto in fondo a una scarpata

(Di venerdì 5 aprile 2024)l'anziano di 81 anni di cui si erano perse le tracce giovedì 4 aprile in provincia di Campobasso. Il corpo è stato rinvenuto ina unaall'interno dell'con cui si erato dal Comune dove risiedeva. Non vedendolo rientrare ae non riuscendo a rintracciarlo sul telefonino, la famiglia aveva dato l'allarme.

