Settimo | in campo Roberta Guida Corsa solitaria per Fratelli d’Italia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Alla fine è arrivata la decisione: alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno aMilanese,corre da sola con il candidato sindaco. Dopo la rottura con le altre forze politiche di centrodestra e la decisione di non sostenere il candidato sindaco Ruggiero Delvecchio, il partito di Giorgia Meloni ha presentato il suo candidato. All’evento hanno partecipato dirigenti regionali e parlamentari di, tra i quali l’assessore regionale Romano La Russa, il senatore Sandro Sisler e l’onorevole Umberto Maerna. Quarantotto anni, sposata, madre di quattro figli, avvocato,si era già candidata alle amministrative del 2019 sempre con, ma non era ...

