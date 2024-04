Serie B | Sampdoria a Palermo per la quinta vittoria consecutiva | esordio complicato in quota per Mignani

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilospiterà domani lain una sfida caldissima in campionato e in. I padroni di casa devono uscire da un periodo nero,...

La Sampdoria è una delle squadre più in forma del campionato di Serie B ed è tornata pienamente in corsa per la promozione in massima categoria. La squadra di Andrea Pirlo è reduce da quattro ... (calcioweb.eu)

La Sampdoria sta facendo l`impossibile e, con la quarta vittoria consecutiva, si è portata al settimo posto in classifica, in piena zona playoff.... (calciomercato)

Il problema dei 3 corpi, la Sampdoria ha ispirato il libro - Come può una partita di calcio, e soprattutto una squadra italiana, la Sampdoria, aver ispirato lo scrittore de Il problema dei 3 corpilascimmiapensa

Il problema dei 3 corpi, l'autore rivela: "Fu la Sampdoria a ispirarmi" - Cosa hanno a che fare la Sampdoria e la Serie cult in onda su Netflix 'Il problema dei 3 corpi' Apparentemente niente, in realtà, molto probabilmente, senza il club blucerchiato la trilogia di ...corrieredellosport