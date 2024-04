Serie B | la Cremonese vince a Bari ed è seconda | continua la crisi dei galletti

L`anticipo della 32ª giornata di Serie B offre l`incrocio tra Bari e Cremonese. Galletti impelagati nella lotta per non retrocedere resa... (calciomercato)

E’ crisi nera per il Bari . La Cremonese vince 2-1 al San Nicola nell’anticipo della 32ª giornata di Serie C. Partita subito in salita per la squadra di Iachini, che va sotto dopo nemmeno un minuto ... (sportface)

Cremonese corsara a Bari: l'autogol di Maiello e Collocolo condannano Iachini - BARI - Colpo esterno della Cremonese a Bari.Nell'anticipo della 32ª giornata di Serie B, i grigiorossi passano 2-1 al 'San Nicola' contro i biancorossi: il match si apre con l'autorete di Maiello al ...corrieredellosport

Bari-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Solo un punto dalla zona playout. Bari-Cremonese diventa allora per i biancorossi un crocevia fondamentale per un’intera stagione. Si apre così il 32° turno di Serie B, venerdì 5 aprile alle 20:30, ...pugliain

DIRETTA/ Bari Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 5 aprile 2024) - La diretta del match Bari Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario ...ilsussidiario