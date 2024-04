Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

Catania e Padova si sfideranno questa sera al Massimino del capoluogo siciliano per il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C che assegnerà... (calciomercato)

Serie A: in campo Salernitana-Sassuolo 1-2 DIRETTA - Salernitana-SASSUOLO 0-1 al 37'! Rete di Lauriente. Ripartenza da manuale dei neroverdi, Bajrami scatta palla al piede e smarca in area Lauriente, freddo davanti a Costil. GOL ANNULLATO SASSUOLO al 29 ...ansa

Serie A - Roma-Lazio, derby nuovo con De Rossi e Tudor: per vedere se c'è ancora domani - In campionato, il 12 novembre 2023, Lazio-Roma finì 0-0. Nei quarti di Coppa, gara secca, il 10 gennaio scorso s'impose l'Aquila: 1-0, su rigore procurato da Dean Huijsen, il cucciolo in prestito ...eurosport

Salernitana-Sassuolo, alcune statistiche generali sulle due squadre - Nelle ultime otto sfide tra le ultime due squadre in classifica in Serie A, la squadra ospitante ha vinto solo una volta (3N, 4P): in Hellas Verona Cremonese 2-0 del 9 gennaio 2023 (in quel caso gli..tuttosalernitana