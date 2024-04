Serie A | Milan-Lecce | probabili formazioni | orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)o, 5 aprile 2024 – Nonostante l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma si avvicini a larghi passi, ilcerca di restare concentrato unicamente sul campionato perché è atteso dalla sfida in programma domani, a San Siro, alle 15 (match in diretta in esclusiva su DAZN), contro il. Reduci da quattro vittorie consecutive tra i confini dellaA, i rossoneri puntano mettere ancor più al sicuro l’attuale secondo posto e a prolungare il loro ottimo momento, come spiegato da mister Stefano Pioli in conferenza stampa: “C’è voglia di proseguire in questo buon momento. Ci stiamo avvicinando al momento chiave della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Non abbiamo mai vinto cinque partite consecutive”. Nonostante la flessione nella seconda parte di stagione, il ...