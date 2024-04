Serie A | la Salernitana rischia il record negativo di punti A chi appartiene ora e nella storia

Questa sera alle 20.45, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita il Sassuolo nella gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro salvezza fondamentale più per gli ... (metropolitanmagazine)

Le Formazioni ufficiali di Salernitana-Sassuolo , match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I granata giocano ormai più per onorare il campionato, con la salvezza distante ben ... (sportface)

Diretta Live di Salernitana-Sassuolo Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Salernitana - Sassuolo è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 5 aprile alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro di ...sport.virgilio

Pagina 3 | Salernitana-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Colantuono e Ballardini ...corrieredellosport

Serie A: Salernitana-Sassuolo 2-2 - Salernitana-Sassuolo 2-2 al 91'! Rete di Maggiore. Buco di Lauriente, Zanoli scappa sulla destra e centra per Maggiore che gira il destro oltre Consigli. Salernitana-Sassuolo 1-2 al 52'! Rigore di ...ansa