Serie A | De Rossi favorito nel primo derby da allenatore Juventus-Fiorentina | il fattore Stadium

Prossimo turno Serie A 2023 / 2024 : date e partite in programma La Serie A 2023 / 2024 sta per vivere la sua 31ª giornata, che si giocherà da venerdì 5 aprile a lunedì 8 aprile 2024 . Per conoscere date ... (calcionews24)

Roma-Lazio, gialloRossi favoriti nel derby della capitale - L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle 18:00 con le romane che nella 31ª giornata di Serie A si giocano orgoglio e punti decisivi per la classifica. De Rossi non può perdere di vista il Bologna ...gioconews

Il Capitano diventa Mister: il primo derby di De Rossi da allenatore della Roma - In totale, come anticipato, De Rossi ha disputato il Derby della Capitale ben 31 volte (29 in Serie A, 2 in Coppa Italia), accumulando un totale di 14 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte e tantissimi ...siamolaroma

Joao Costa, chi è il gioiello che ha stregato Mou e De Rossi - Gioca meno perché è sempre in panchina con De Rossi. Ha già esordito in Europa League ... Ora Joao vuole debuttare in Serie A, non aspetta altro. E sa già a chi dedicare il nuovo traguardo.gazzetta