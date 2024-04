Serena Williams lancia una linea make-up ed entra nel business Eldorato delle star

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ormai non si contano più le linee cosmetiche. Il mondo beauty sembra avere ancora spazio per accogliere qualunque celebrity che intenda fare un cambio di carriera. L'ultima che ha risposto all'appello è l'ex tennistacon Wyn

Vince, vince e vince ancora. Si parla di Jannik Sinner, il tennista italiano che ha messo in bacheca anche i Masters 1000 di Miami, dove nella finale di domenica ha triturato in due set Grigor ... (liberoquotidiano)

Dopo aver incoronato Jannik Sinner con la frase appena pronunciata – “vorrei avere il tuo dritto” -, Serena Williams , The Queen della storia del tennis, chiude un’altra vittoria. Il lancio della sua ... (amica)

Serena Williams affronta Steffi Graf nel nostro primo Top Spin 2K25 gameplay - Qui sotto puoi vedere Serena Williams che affronta Steffi Graf in un match da sempre. Le due icone femminili si sfidano sulla terra battuta Court Philippe Chatrier in Stade Roland Garros a Parigi, in ...gamereactor

La scalata di Thea Frodin: da controfigura di Serena a stellina USA - Oggi quindicenne, la giovanissima Thea ha interpretato la piccola Serena Williams nel film "King Richard - Una famiglia vincente" ...tennisitaliano