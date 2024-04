Senua’s Saga | Hellblade 2 | i combattimenti saranno realistici | cruenti ed 1 Vs 1

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 5 aprile 2024)2 includerà dei, in grado di donare perfettamente l’impatto dei colpi che la coraggiosa e tormentata Senua infliggerà ai suoi avversari nei duelli 1 Vs 1 che comporranno questa nuova avventura. In un nuovo articolo pubblicato su Xbox Wire sono stati rivelati nuovi dettagli sul sistema di combattimento del secondo capitolo di2, con Ninja Theory che ha confermato di aver utilizzato ampiamente il motion capture per tutti i personaggi presenti nel gioco. Lo studio inglese ha inoltre aggiunto che questa tecnica si è rivelata particolarmente utile nelle fasi di combattimento, visto che grazie ad essa sono stati in grado di inserire in: ...