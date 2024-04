(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) - Trieste, 5 aprile 2024 – Negli ultimi anni L'si è affermato come undinell'ambito dei prodotti a base di canapa e CBD. Oltre allo shop fisico di Trieste, è possibile acquistare gli articoli del brand presso lo storeshop-l.it, un e-commerce che mette a disposizione una selezione accurata dididella migliore qualità con tutte le varietà più ricercate. Nello shopsi possono trovaredilight legale,CBD,autofiorenti edi marijuana femminizzati, con genetiche derivate da numerose varietà diverse come Cookies, OG Kush e ...

Semi di cannabis: L'Erba Proibita si conferma punto di riferimento per gli acquisti online - Trieste, 5 aprile 2024 – Negli ultimi anni L’Erba Proibita si è affermato come un punto di riferimento nell’ambito dei prodotti a base di canapa e CBD.adnkronos

cannabis legale in Germania: ti spiego come funziona, quanta ne puoi coltivare e tutte le regole da rispettare - Scopri tutte le regole da seguire per l'uso legale della cannabis in Germania. Da limiti di possesso a regolamenti di coltivazione ...greenme

Mentre la Germania legalizza la cannabis, cosa succede in Italia - Da lunedì 1 aprile il consumo di cannabis diventerà legale in Germania. La legge autorizzerà infatti tutte le persone con più di 18 anni ad avere con sé fino a 25 grammi di cannabis, possederne fino a ...rivistastudio