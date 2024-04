(Di venerdì 5 aprile 2024) Lunedì 8 e martedì 9si svolgerà ala seconda edizione del, il piùdiperdegliin Italia. Ad annunciarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Saranno due giorni di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione, in cui le Regioni incontrano gli stakeholder, il mondo accademico e le istituzioni – spiega Fedriga -. Con i rappresentanti delle imprese, interverranno anche i ministri Giorgetti, Tajani, Zangrillo, Urso e il viceministro Valentini.sarà la capitale degli, una vetrina per presentare le opportunità territoriali che il nostro Paese ...

Selecting Italy, l’8 e 9 aprile a Trieste il più importante evento di sistema per l’attrazione di investimenti esteri - Lunedì 8 e martedì 9 aprile si svolgerà a Trieste la seconda edizione del Selecting Italy, il più importante evento di sistema per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Ad annunciarlo è il ...ildenaro

Fedriga: 8-9 aprile a Trieste evento per attrarre investimenti esteri - Roma, 5 apr. (askanews) – “L’8 e il 9 aprile a Trieste la seconda edizione del Selecting Italy”, annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Il Selecting Italy che si ...askanews

Statali, maxi-piano sulla formazione: 100 ore per le nuove competenze, da aprile le classi per funzionari e dirigenti - In arrivo oltre 100 ore di formazione per i funzionari e i dipendenti delle Regioni. Nuovi corsi di aggiornamento, organizzati e forniti gratuitamente dalla Scuola ...ilgazzettino