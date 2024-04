Sei uno studente in difficoltà? Ti regaliamo il vestito per partecipare al ballo di fine anno Succede a NY

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildiscolastico, conosciuto negli Stati Uniti come "Prom", è considerato un importante rito di passaggio per gli studenti delle scuole superiori. Tuttavia, l'accesso a questo evento può risultare oneroso, con spese significative previste per l'acquisto di abbigliamento e accessori. L'articolo .