Sea of Thieves | la closed beta su PS5 ha una data

(Di venerdì 5 aprile 2024) La scogliera fiera dei bucanieri di Rare è pronta alle prove a porte chiuse: ecco quando si terrà ladi Sea ofsu PS5 Oltre alla promessa di cross-progression e della possibilità di usufruire di server esclusivi a Sony, Rare ha confermato per Sea ofanche le date in cui sarà disponibile laper la versione PS5 del gioco. Segnatela pure sul calendario: le danze si apriranno venerdì prossimo, il 12 aprile, per poi calare il sipario (o la vela?) lunedì 15. L’accesso sarà limitato agli utenti delle edizioni Premium e Deluxe (da non confondersi con PlayStation Plus). Durante lo svolgimento dei test, i trofei saranno disabilitati, sebbene i progressi verranno mantenuti nel gioco completo. Non sarà similarmente disponibile l’Emporio dei Pirati, e il ...

