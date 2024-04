(Di venerdì 5 aprile 2024) Setv:lae ultimaQuesta sera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lae ultimadi Se, miniserie televisiva italiana creata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli,da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.Seintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, ...

Terzo ed ultimo episodio, questa venerdì 5 aprile su Canale 5, in prima serata, della mini-fiction Se potessi dirti addio che vede Come protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko. In questo ... (ilgiornaleditalia)

Si chiude questa sera, in prima serata su Canale 5, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik . I misteri vengono svelati e i protagonisti sono costretti a fare una scelta difficile. Dirigono ... (comingsoon)

Se Potessi Dirti Addio , la nuova fiction diretta da Simona e Ricky Tognazzi, va in onda stasera, venerdì 5 aprile , con la terza e Ultima puntata . Thriller e melodramma si intrecciano in questa ... (optimagazine)

Se potessi dirti addio streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata - Questa sera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, miniserie televisiva italiana creata da Maurizio Momi e Stefano ...tpi

Stasera in TV: film e programmi di oggi venerdì 5 Aprile - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily

Se potessi dirti addio: l’assassino di Lorenzo è Carlo “Sofferenza incredibile” - Marco Cocci fa un'anticipazione sul finale di stagione: "Carlo va in crisi per l'amnesia di Marcello" È entrato in scena ieri sera, nel corso della ...lanostratv