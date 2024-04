Se potessi dirti addio | le anticipazioni trama e cast della terza e ultima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Questa sera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladi Se, miniserie televisiva italiana creata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nonostante Marcello non sia più sotto la cura di Elena, la dottoressa continua a essere al suo fianco nella ricerca di risposte da trovare in un passato misterioso. Nel corso di questa ricerca, emergono altri ricordi dolorosi nella mente dell’uomo, capaci di spiegare i tormenti che lo hanno segnato per anni. Contemporaneamente, Marcello si rivela un importante sostegno per Elena, che si trova in difficoltà nel gestire ...