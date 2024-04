Se allattare “non è un valore condiviso”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Se non il buon gusto, almeno il buonsenso. E invece no, c’è chi tira dritto anche di fronte alla più plateale delle assurdità. Protagonista il Comune di Milano, una garanzia su certi temi. La famiglia della scultrice Vera Omodeo – scomparsa recentemente – voleva donare la statua sulla maternità per esporla in piazza Duse: una scultura in bronzo a grandezza naturale, una donna che tiene amorevolmente in braccio il figlioletto e lo allatta. Un atto ricco di sentimenti, universale, umano. Tutto troppo bello per essere vero: la commissione incaricata da Palazzo Marino ha declinato l’offerta. Il motivo? Valori non universalmente condivisibili. Robe da pazzi. Gli esperti hanno dato parere negativo alla collocazione della statua sulla maternità in piazza Duse sia per la tipologia dell’opera proposta, sia per la posizione. Come evidenziato da Repubblica, secondo la commissione incaricata dal ...

