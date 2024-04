Scossa di terremoto a Preone di magnitudo 3 4

Carpi ( Modena ), 4 aprile 2024 - scossa di Terremoto all'ora di pranzo a Carpi . In particolare, avvisa l'Ingv, la scossa - di magnitudo 2.1 - si è verificata a 4 chilometri a Nord-est di ... (ilrestodelcarlino)

Una corsa contro il tempo per mettere in salvo i neonati durante il Terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito l'isola di Taiwan il 3 aprile scorso. È questo il gesto di coraggio delle ... (today)

Scossa 3.4 Richter in Friuli, stessa zona del 27 marzo (4,6) - Un terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter si è verificato alle 14.28 in Friuli Venezia Giulia, con epicentro a Preone (Udine). (ANSA) ...ansa

Nuova Scossa di terremoto in Carnia - L'epicentro del sisma, di Magnitudo 3.4 della scala Richter è stato localizzato a Preone nella zona dove mercoledì 27 marzo si era già registrato un sommovimento ...rainews

L’Aquila 15 anni dopo, la storia di Luisa: ha comprato la casa in cui visse il terremoto - Laureata in Filosofia, dopo aver passato molti anni a Roma l'ex studentessa fuori sede ha deciso di acquistare la casa in cui aveva vissuto la notte del sisma ...dire