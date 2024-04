Scossa di terremoto a New York | oscillano i grattacieli di Manhattan | l’epicentro nel New Jersey

(Di venerdì 5 aprile 2024)dia NewdiUnadidi magnitudo 4.8 ha fatto oscillare idie gli edifici di Newdel sisma, avvertito anche a Filadelfia e Boston, è stato registrato nel New, a circa 70 chilometri dalla Grande Mela. Fortunatamente ilsembrerebbe non aver provocato danni né tantomeno feriti. “Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo la popolazione nel corso della giornata” ha scritto su X la governatrice di NewKathy Hochul. I terremoti non sono così ...

