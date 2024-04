Scopri “Odio” | il nuovo brano di Nevia

(Di venerdì 5 aprile 2024) “” è un flusso di coscienza, dove l’artista si mette a nudo, condividendo senza filtri le sue battaglie interne e la sua visione critica sul mondo di oggi. In questa canzone,si apre completamente, parlando di tutto quello che non tollera nella società attuale, in un viaggio all’interno delle sue insicurezze, quelle stesse insicurezze che tanti altri ragazzi probabilmente sentono. Parla di come è difficile relazionarsi con il prossimo, di come le storie d’amore spesso finiscano in malo modo, e di come a volte ci si senta persi, cercando di capire chi siamo e cosa vogliamo davvero dalla vita. Ilè anche un attacco alla superficialità di certi aspetti della vita moderna, come l’ossessione per le apparenze e il modo in cui i social media possono farci sentire ancora più isolati.si discosta da chi non ...

Un'epidemia di Odio in Scozia. Ancora niente Rowling in manette, ma già quattromila denunce - Appena entrata in vigore, la legge scozzese contro i crimini d'Odio è già farsa. Si va verso il milione di casi ...ilfoglio

Stasera in tv su Rai1 in onda “Ti Odio, anzi no, ti amo!”: trama, cast e curiosità sulla commedia romantica - 'Ti Odio, anzi no, ti amo!' (The Hating Game) è il film che andrà in onda stasera in tv, 2 aprile 2024, dalle 21.25 da Rai 1. La commedia romantica del 2021 diretta da Peter Hutchings, basata sul roma ...informazione

“Ti Odio, anzi no, ti amo!”: su Rai 1 la rom-com tratta dal bestseller di Sally Thorne - Basato sul romanzo bestseller di Sally Thorne Ti Odio, anzi no, ti amo! (il titolo originale è The hating game), il film è una rom-com ambientata a New York. I protagonisti sono Lucy Hutton ( Lucy ...iodonna