(Di venerdì 5 aprile 2024) Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza sono intervenute per spegnere unto in undi Bovisio Masciago. Due, bloccate al primo piano del palazzo, sono state tratte in salvo. Per unè stato necessario il trasferimento in

Perugia, 28 marzo 2024 – Paura per un’ anziana a Ponte San Giovanni, frazione del Comune di Perugia. Stamani è Scoppia to un incendio nella sua casa . L’abitazione era invasa dalle fiamme e dal fumo. ... (lanazione)

Scoppia un incendio in un magazzino, due persone restano intrappolate in casa: un uomo finisce in ospedale - Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza sono intervenute per spegnere un incendio Scoppiato in un magazzino di Bovisio Masciago ...fanpage

Prende fuoco un’auto in centro a Milano: l’incendio si è esteso su altre due macchine parcheggiate - Una volta fuori dalla macchina, l'incendio è Scoppiato e ha coinvolto il vano motore e l'abitacolo della Up. Nel frattempo, la donna ha dato l'allarme e chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto ...fanpage

Scoppia un incendio in un casolare, i Pompieri intervengono e scoprono una coltivazione di marijuana - Un incidente ha però portato alla luce il suo reale utilizzo, un incendio Scoppiato per cause in corso di accertamento ha fatto giungere sul luogo una squadra dei Vigili del Fuoco di Faenza che, ...ravenna24ore