Scoperto un allevamento abusivo di cani di grossa taglia | 37 Shar Pei in gabbia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Roccafranca, in collaborazione con il Comandante di Coccaglio, Luca Leone e la sezione veterinaria dell’ATS di Rovato, ha portato alla scoperta di undidie in particolare diPei. Nelle struttura, adibita anche a ricovero-pensione c’erano 37 esemplari, per fortuna tutti in buona salute. Alcuni erano sprovvisti di microchip. Durante l’ispezione, gli agenti hanno inoltre rilevato la presenza di 4 abusi edilizi, tra cui 3 casette e un magazzino adibito a bagno. La situazione ha portato alla denuncia del gestore dell’area, un trentenne residente a Cazzago San Martino, e dei 4 proprietari di Roccafranca. Le strutture abusive, prive di allaccio alla fognatura, scaricavano direttamente i rifiuti ...