Scoperti con il cellulare sfasciano celle | un altro ubriaco sfonda muro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAltra giornata da dimenticare nel carcere di Ariano Irpino. “Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria dice basta! Il carcere irpino si conferma, ogni giorno di più, una vera e propria trincea in cui a pagare il conto maggiore e sempre il personale in uniforme”, denuncia il Segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Tiziana Guacci che racconta quando avvenuto nelle ultime ore: “Ieri, durante una perquisizione nella II Sezione del carcere che ha portato al rinvenimento di un telefono, due detenuti hanno tentato in tutti i modi di ostacolare i poliziotti penitenziari. Una volta scoperto il telefono, i due sono stati portati per le contestazioni di rito presso l’Ufficio della Sorveglianza dove hanno continuato a dare non pochi problemi e, una volta ristretti in altre, hanno ...