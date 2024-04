Scoop | la recensione | Il principe “è nudo” nel film Netflix sulla storica intervista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il, 2024. Diretto da: Philip Martin. Genere: Drammatico. Cast: Gillian Anderson, Rufus Sewell, Billie Piper. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: I retroscena dellache misegraticola ilAndrew di Inghilterra, accusato di essere amico del noto criminale Jeffrey Epstein. A chi è consigliato? A tutti coloro che amano itratti dalle storie vere, che hanno apprezzato The Crown e soprattutto a chi ama le storie con personaggi femminili forti. Non potrebbe esserci momento migliore di questo – visto quanto si sta parlando della famiglia reale britannica grazie al cosiddetto “Kate-Gate” – di un...