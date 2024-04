Scontro tra due autobus a Roma | 15 feriti | di cui 4 gravi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 5 aprile 2024) Momenti di paura aper un incidente stradale che ha visto coinvolti due. I mezzi si sono scontrati oggi, 5 aprile, al capolinea nei pressi di una scuola in via Cesare Castiglioni. Nell'urto sono rimastidiversi passeggeri, quattro dei quali in modo grave. L'articolo .