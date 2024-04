Scontro tra bus a Roma | feriti 15 passeggeri | alcuni gravi Bimba di due mesi e sua madre in codice rosso

C'è anche una neonata portata in codice rosso in ospedale tra i feriti provocati da uno Scontro tra due autobus di Roma Tpl e dell'Atac a Monte Mario (notizie.virgilio)

Social. Nella giornata di oggi, 5 aprile 2024, due autobus sono stati coinvolti in un grave incidente sulle strade di Roma . L’o scontro si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea ... (tvzap)

C’è il ministro Fitto a Napoli e De Luca si presenta al convegno per “stanarlo” sui Fondi Coesione - De Luca e Fitto, ennesimo dialogo fra sordi sui Fondi Coesione e Sviluppo. E resta lo Scontro istituzionale governo-Regione Campania.fanpage

Chastain e Hathaway mamme da thriller in Mothers' instinct - per assistere al doloroso Scontro tra due caratteri ugualmente forti, in una sottile indagine dell'identità femminile e dei lati più oscuri dell'amore materno".ansa

Roma, Scontro fra autobus a Monte Mario: feriti, tra cui una bimba di due mesi - Roma – Incidente tra due autobus a Roma in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario. Un bus della Roma Tpl (linea 998) è salito sul marciapiede perché - per cause ancora in accertame ...ilsecoloxix