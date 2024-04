Scontro tra bus a Roma | 7 passeggeri feriti | alcuni gravi Tra loro anche bimba di due mesi e sua madre

C'è anche una neonata portata in codice rosso in ospedale tra i feriti provocati da uno Scontro tra due autobus di Roma Tpl e dell'Atac a Monte Mario (notizie.virgilio)

