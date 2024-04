Scontro tra bus | 18 feriti e una neonata grave | inferno e sconcerto a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ci sono diciotto, per lo più ragazzi usciti di scuola ma anche una bimba di due mesi, tra i passeggeri dei due mezzi pubblici che si sono scontrati anel quartiere di Monte Mario. La dinamica è al vaglio, ma, da una prima ricostruzione, sembra che un autobus della linea 913 dell'Atac sia stato urtato dal 998 diTpl dopo che il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe salito sul marciapiede via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea. Il bilancio è stato un paio disul bus dell'Atac, e cinque su quello dellaTpl, compresa la bimba giunta in ospedale in codice rosso. Oltre ai codici rossi ci sono anche sei gialli e altri cinque verdi. Quattro persone sono state trasportate in ospedale, in codice rosso, dalle ambulanze dell'Ares 118. Si tratta di una mamma ...