Scontro Pd-M5s | dem reagiscono a Conte | “No lezioni di moralità”

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'inchiesta in Puglia terremota il centrosinistra, alla viglia delle primarie che a Bari avrebbero dovuto rilanciare l'alleanza più larga possibile, da M5s ai centristi. Lo strappo di Giuseppecoglie il Pd di sorpresa e spinge il Nazareno a una replica dura come mai era accaduto fino a ora. Il leader M5s arriva nel capoluogo pugliese e sgancia la bomba: "Non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie".Uno schiaffo al Pd, qualcosa che va oltre la filologica competizione tra alleati in vista delle europee, "una roba pesante", ammette un dirigente democratico. Troppo pesante, perché il leader M5s usa l'inchiesta barese per fare un passo di lato e puntare il dito: "L'obiettivo della legalità, della trasparenza, del contrasto di qualsiasi forma di corruzione e inquinamento del voto, lotta ai clan alle mafie sono la premessa indispensabile". Quasi un ...

Scontro in galleria, camion carico di alcolici in fiamme: un morto, 11 feriti e caos sull'A14. Traffico in tilt: ecco la situazione - PEDASO - Alla fine è rimasto un groviglio di lamiere sciolte nel fuoco. Cerchioni e intelaiature ricoperte dalla schiuma usata dai vigili. Tre scheletri di ferro pietrificati, uno ...corriereadriatico