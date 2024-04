Scontro Juve-Cr7 | la liberatoria firmata per andare allo United libererebbe la Juve da qualsiasi responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024) È attesa per la prossima settimana la decisione sul contenzioso fra Cristiano Ronaldo e lantus, con il portoghese che chiede al club 19,5 milioni di euro. Tuttosport titola scrivendo che Giuntoli potrebbe avere 19,5 milioni in più da spendere sul mercato. La disputa è su 19,5 milioni di stipendio che il campione portoghese considerati arretrati e non versati per la “seconda manovra stipendi” della stagione 2020- 21. La societa? bianconera invece considera questa una richiesta infondata, a tal punto da non ritenere necessario accantonare alcun fondo rischio a bilancio. La battaglia-Ronaldo Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il termine ultimo entro il quale verrà emessa la sentenza del Collegio arbitrale è fissato per lunedì 22 aprile, ma ci si aspetta un piccolo anticipo. Ma i legali della ...