Scontrino shock | coppia turisti non ci crede | “Cameriera? Una st***a”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 aprile 2024)per unadiin vacanza all’estero, ancora fanno fatica arci: duro sfogo contro laUna vacanza che sicuramente non potranno mai dimenticare. Non tanto per il posto che hanno visitato (visto che si tratta di uno dei più ambiti) ma per quello che hanno pagato. In particolar modo di una colazione che difficilmente potranno mettere da parte. Una vera e propria disavventura per unadiche, dopo un lungo periodo di lavoro, si è concesso una vacanza. Precisamente a Las Vegas, negli Stati Uniti D’America.(Ansa Foto) Cityrumors.itIl tutto è stato filmato e poi pubblicato su TikTok. Inutile ribadire che il video è diventato in un attimo virale ed ha ...