Scomparso da Massa di Faicchio | ritrovato il corpo senza vita a Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era allontanato dalla sua residenza,di, già da alcuni giorni, destando preoccupazione nei suoi familiari che avevano lanciato l’allarme. Stasera la macabra scoperta a, quando la Polizia hailall’interno dell’auto parcheggiata. Il 54enne R.R., ex finanziare in pensione, viveva in casa con i genitori anziani ed il fratello, che nella giornata di ieri si era recato presso il commissariato di Telese prima e dipoi, per avere notizie sulla scomparsa. La Polizia haildell’uomo già in stato di decomposizione, per cui si ipotizza che giaceva morto nell’abitacolo già da alcuni giorni. La salma è stata trasportata ...