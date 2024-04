(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) – Recenti dati “riguardanti il trattamento condimostrano tre aspetti importanti. Il primo è relativo all’efficacia. Abbiamo visto, infatti, che la terapia ha un’efficacia sulla riduzione dell’, ma anche sulla progressione della disabilità a lungo termine. Il secondo aspetto, altrettanto importante, è legato alla safety. Quella conè una terapia che sostanzialmente non presenta sorprese dal punto di vista della sicurezza. Il terzo aspetto riguarda la qualità della vita: il paziente, se in trattamento orale, con poche compresse, come in questo caso, per un periodo di tempo limitato, quasi può dimenticarsi di essere trattato”. Così Claudio, dirigente medico del Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda ospedaliera San ...

Patti (UniCt): "Italia leader in organizzazione cura Sclerosi multipla" - soprattutto nel momento in cui viviamo in un Paese evoluto per la cura della Sclerosi multipla come l'Italia, che può offrire ai propri pazienti almeno 20 farmaci già utilizzati per il trattamento di ...reggiotv

Sclerosi multipla, neurologo Gasperini: "Cladribina riduce attività infiammatoria" - 'Riduce progressione disabilità, auspichiamo possibilità di trattamento per oltre 2 anni' ...adnkronos

Cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 aprile sul Lago Maggiore - A Verbania c'è Orientaverbania, ad Arona una mostra in biblioteca racconta i cittadini e le attività del comune. E poi mostre, laboratori e spettacoli ...verbanonews