Sciopero 11 aprile | mezzi pubblici a rischio | quali si fermeranno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cgil e Uil hanno indetto unonazionale di quattro ore. Autista picchiato da teppisti (ilcorrieredellacitta.com) Nuova giornata di passione adper i pendolari. Giovedì 11è stato indetto da Cgil e Uil unogenerale nazionale della durata di 4 ore e plurisettoriale, vale a dire che riguarderà tutti i settori privati. Loavrà luogo dalle ore 9.01 alle 13 e coinvolgerà Roma così come diverse città.generale 11: le ragioni Come spiegato da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, portavoci di Cgil e Uil, le due sigle sindacali scenderanno in piazza per chiedere politiche e interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per spronare a una delega fiscale del governo e definire una riforma diversa in ...