Sciopero 11 aprile 2024 a Bologna | bus e treni a rischio | orari e corse garantite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5- Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uil-Trasporti e le loro federazioni hanno comunicato lonazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del Trasporto pubblico locale per giovedì 11. Nella suddetta giornata, i servizi bus die Ferrara non sono garantiti dalle 13 alle 16.30. Alla base delle astensioni, la necessità di interventi politici in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e e la richiesta di una nuova riforma governativa per un fisco giusto ed equo. Lodei bus Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari (bus e corriere) nei bacini die Ferrara, i servizi Tper non sono garantiti nella fasciaa 13-16.30 di giovedì 11 ...