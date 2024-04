Scienza | così due nuovi biomarcatori prevedono il melanoma ad alto rischio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si chiamano Ambra1 e Loricrina e sono i duesu cui si concentra uno studio finanziato da Fondazione Humanitas per la Ricerca, che potrebbero risultare predettivi di elevatoin specifici sottogruppi. I risultati potrebbero confermarne l’efficacia predittiva per forme diadin pazienti con malattia iniziale. Se ne e’ discusso in occasione di un webinar organizzato da Fondazione Humanitas per la Ricerca ed Acqua dell’Elba. L’evento e’ stata l’occasione anche per sensibilizzare sui buoni comportamenti di attenzione alla pelle, specificatamente dall’attacco dei raggi ultravioletti, attivi non solo sotto il sole, ma tutto l’anno. “La prognosi e la sopravvivenza delmaligno – spiega Renato Parente, responsabile di Anatomia Patologica ...