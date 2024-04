Sci alpino | Shiffrin accetta proposta di matrimonio di Kilde

“Sentivo che non avevo più il piede attaccato. Mi sono messa in ginocchio, ho spostato la gamba sinistra in avanti, ho provato a tirare la destra. Ma niente, mi sono accasciata”. Sofia Goggia , a cui ... (sportface)

Quarto titolo personale per il 37enne fassano delle Fiamme Gialle, secondo Kastlunger VAL SENALES - Stefano Gross si è conferma to campione italiano assoluto di slalom . Il 37enne fassano delle ... (ilgiornaleditalia)

Shiffrin, nozze in arrivo: Kilde le regala l'anello. "She said yes" - La coppia, ufficialmente insieme dal 2021, lo ha annunciato sui social. Il norvegese ha detto di aver preso la decisione in ospedale dopo la caduta-shock ...sportmediaset.mediaset

Finale nazionale del 46° GP Giovanissimi a Sestriere, ecco tutti i premiati della kermesse nazionale - Sulle nevi del Colle, tre giorni di grandi gare su varie discipline, dallo sci alpino allo sci nordico: l'evento AMSI ha portato in pista quasi 2000 ragazzini. Sulle nevi di Sestriere, in tre giorni ...neveitalia

