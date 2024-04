Sci alpino | Assoluti Italiani 2024 | Stefano Gross si conferma campione nello slalom

“Sentivo che non avevo più il piede attaccato. Mi sono messa in ginocchio, ho spostato la gamba sinistra in avanti, ho provato a tirare la destra. Ma niente, mi sono accasciata”. Sofia Goggia , a cui ... (sportface)

Quarto titolo personale per il 37enne fassano delle Fiamme Gialle, secondo Kastlunger VAL SENALES - Stefano Gross si è conferma to campione italiano assoluto di slalom . Il 37enne fassano delle ... (ilgiornaleditalia)

Sci alpino: Shiffrin accetta proposta di matrimonio di Kilde - I due assi dello sci alpino, quindi, si sposeranno a breve e a renderlo noto sono stati loro stessi, attraverso dei "classici" post sui social con tanto di foto nelle quali Kilde consegna l'anello di ...sport.tiscali

Sci alpino: Assoluti. Gross si conferma campione italiano di slalom - Quarto titolo personale per il 37enne fassano delle Fiamme Gialle, secondo Kastlunger VAL SENALES (ITALPRESS) - Stefano Gross si è ...sport.tiscali

Shiffrin, nozze in arrivo: Kilde le regala l'anello. "She said yes" - La coppia, ufficialmente insieme dal 2021, lo ha annunciato sui social. Il norvegese ha detto di aver preso la decisione in ospedale dopo la caduta-shock ...sportmediaset.mediaset