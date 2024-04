Schlein dopo la rottura del campo largo a Bari | “A differenza di Conte io mantengo la parola”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 aprile 2024) La segretaria Ellydal palcomanda un messaggio a Giuseppe, che si è sfilato dalle primarie: "Si deve avere rispetto, e far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla a chi si stava preparando per queste primarie. Non è accettabile".