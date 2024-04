Schlein attacca Conte | “Aiuta la destra Sulla legalità non accettiamo lezioni”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ellya tutto campo a Bari dal palco di "Andiamo!" a sostegno del candidato sindaco Vito Leccese, sostenuto dai dem. La segretaria del Pd non si nasconde: "Ci siamo presi l'impegno a cambiare questo partito e lavorare ogni giorno per l'alternativa a questa. Su questa linea nondi moralità da nessuno. Noi come comunità dobbiamo riuscire ad arrivare anche prima delle indagini, impedire che possa accadere. Ai nostri militanti e amministratori chiedo dirci a tenere lontani gli interessi sporchi. Chi entra deve trovare nel vostro sguardo un metal detector: vogliamo aprire alle energie giuste ma non ai voti comprati. Agli amministratori locali dico: tenete lontani i trasformisti che si muovono daa sinistra come se fosse la stessa cosa". Non ...