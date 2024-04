Schlein a Bari | La scelta di Conte aiuta la destra

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - "Mi dispiace molto. Questaunilaterale che ieri ha preso Giuseppecon i Cinque Stelle senza cercare insieme una soluzione. Lo voglio dire con chiarezza: cosìno la. Abbiamo bisogno di una politica che guardi più alle prossime generazioni, che non alle prossime elezioni e ai sondaggi degli ultimi giorni e dei prossimi giorni". Lo ha detto ala segretaria del Pd, Elly, dal palco di "Andiamo!" a sostegno del candidato sindaco Vito Leccese, sostenuto dai dem, commentando ladel leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe, di sfilarsi dalle primarie del centrosinistra ain programma domenica 7 aprile. "Io capisco che chi ha iniziato a far politica direttamente da Palazzo Chigi ...

