Scegliere ciò che piace è un consiglio da Oscar

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel corso di un’intervista televisiva rivoltale dopo l’assegnazione del premioalla carriera, la regista romana Lina Wertmüller indirizzò ai telespettatori la seguente esortazione: «Scegliete sempre di fare quello che vi, quello che vi diverte, quello che vi appartiene davvero, perché non bisogna tradire la propria natura». Vale il medesimo incoraggiamento riguardo al vino. Infatti, è bene che scegliamo sempre di bere il vino che ci, quello che soprattutto ci diverte e che sentiamo veramente appartenerci, perché è ingiusto tradire la nostra natura di bevitori. Semmai, nel mentre brindiamo con i nostri vini giocosi, rivolgiamo un silente pensiero di commiserazione a chi beva per sola ostentazione o per conformismo; costoro vivono ben tristi esistenze, poiché non coltivano prospettive diverse dall’effimera ricchezza del ...