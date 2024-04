Scambio di dirigenti? Quanta confusione sulla Napoli-Torino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'Inter continua a far corsa a se verso il traguardo finale , dall'alto di una classe superiore, con il suo attacco, il migliore del campionato, che rimanda in Toscana l'Empoli con il classico 2-0 e fanno 73 gol . Dall'altra sponda della città le fa eco il Milan che, una volta superata la Juventus al secondo posto, è il concorrente più accreditato a qualificarsi in Champions, specialmente dopo la vittoria esterna contro la Fiorentina al Franchi, 2-1. Lotta serrata invece per il terzo posto tra il Bologna,che rimanda la malcapitata Salernitana a casa con 3 palloni nel sacco, e la Juventus che invece subisce l'1-0 a Roma contro la Lazio quando l'arbitro aveva appena messo in bocca il fischietto per decretare la fine del match. Per cui Bolognacresta dell'onda per il filotto di partite vincenti, in ottica scalata al terzo posto della classifica, attualmente a -2 ...