Saviano | il 16 aprile esce il mio libro Noi due ci apparteniamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Dal 16in libreria 'Noi due ci', il mio nuovoedito da @fuoriscenalibri". Lo annuncia Robertoin un post su Instagram con la foto della copertina del. "Ho deciso di spingermi dove nessuno era mai stato fino a oggi, ho deciso di raccontarvi come sexxo, passione e relazioni amorose siano parte integrante delle dinamiche criminali, determinando alleanze e faide, portando i boss più scaltri alla rovina" raccontadel romanzo il cui pre order è disponibile su Amazon. Due regine del narcotraffico s'incontrano in un'asfittica prigione cilena e fra loro scoppia un amore. Paolo Di Lauro, spietato boss della camorra, vaga per il mondo in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della ...